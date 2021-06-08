Сейчас продолжаются консультации по объявлению обвинения в совершении террористического акта.

20-летний мужчина сбил пикапом мусульманскую семью из пяти человек в возрасте от 9 до 74 лет. В полиции считают, что водитель сделал это намеренно – на почве ненависти.

Об этом пишет Reuters.

Подозреваемый Натаниэль Велтман живет в Лондоне (200 км от Торонто), его арестовали сразу после совершенного преступления в рамках дела о покушении на убийство.

Правоохранители утверждают, что имеют доказательства спланированного нападения, мотивированного ненавистью.

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"Мы считаем, что люди стали жертвами из-за их веры", – ответили репортерам в полиции округа.

Сейчас продолжаются консультации по объявлению обвинения в совершении террористического акта.

У Велтмана нет судимостей, он не является членом группы ненависти. Мужчину арестовали на парковке возле ТРЦ, одетого в бронежилет. Доказательств того, что у него были соучастники, – нет.

По данным прессы, в результате наезда выжил только 9-летний мальчик. Он находится под наблюдением врачей с серьезными травмами. Семья иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад.

Мэр Лондона заявил, что это нападение было самым жестоким массовым убийством за всю историю городка.

"Это был акт массового убийства, совершенный против мусульман, против лондонцев и основанный на невыразимой ненависти", – заявил он.

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Автор: Яна Ставская