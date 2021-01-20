Любой гражданин, который был освобожден от прохождения воинской службы за плату, будет включен в число резервистов.

В Таджикистане нижняя палата парламента утвердила новые поправки в законодательство о воинской службе, которые позволяют получить военный билет после прохождения месячного платного курса в числе резервистов.

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Как сообщает «Радио Озоди», ежегодно в Таджикистане призывают в армию до 10 процентов молодых людей, достигших призывного возраста, а те, кто не попал в призыв, остаются "за бортом". Но теперь они смогут получить военный билет за деньги. Порядок прохождения службы, оплаты и сумма за прохождение месячного курса правительством еще не определены.

Проект закона «О воинской службе и воинских обязанностях» был представлен 20 января на сессии нижней палаты парламента страны министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и единогласно одобрен.

В соответствии с внесенными поправками, молодые люди, которые окончили вузы с военными кафедрами, получат воинское звание офицера запаса после прохождения одного года службы в армии. В прошлом все выпускники высших учебных заведений, где имелись военные кафедры, получали офицерские воинские звания после прохождения 40-дневных курсов.

Представляя законопроект, Мирзо сказал, что в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний граждане теперь будут приняты на работу только после прохождения службы в вооруженных силах страны.

По мнению авторов законопроекта, такие меры могут увеличить число резервистов в стране. Любой гражданин, который был освобожден от прохождения воинской службы за плату, будет включен в число резервистов и состоять в запасе Вооруженных сил страны.

Однако правозащитница из организации "Офис гражданских свобод" Дилрабо Самадова считает, что введение откупных сильно ударит по боеспособности армии. А то, что вынуждены будут служить только бедные слои населения, уничтожит любую попытку повысить престиж армии среди жителей Таджикистана. По ее словам, пока непонятен и механизм ввода в действие новых поправок.

«Если гражданское общество и правозащитники не будут участвовать в разработке закона, то он, скорее всего, будет дискриминационным и являться одним из способов пополнить бюджет», - сказал она.

Отсутствие надлежащих условий для прохождения службы, жестокое обращение к солдатам и неуставные отношения, смерть молодых людей во время службы являются одними из главных причин нежелания молодых людей служить в таджикской армии. Сам министр обороны во время своего выступления в парламенте 20 января не отрицал факты жестокого обращения с военнослужащими в воинских частях.

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Автор: Дмитрий Захаров