В США за день коронавирус унес столько жизней, как теракт 11 сентября

Рост смертности в США наблюдается в то время, когда часть штатов объявили о возобновлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

В США больше всего смертей от COVID-19 зафиксировали за сутки 30 апреля, тогда умерло 2909 человек.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерли или пропали без вести 2973 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост смертности в США наблюдается в то время, когда часть штатов объявили о частичном возобновлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

"В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Громкие акции протестов прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке и Флориде", - подчеркивает издание.

Среди штатов, которые уже объявили послабления карантинных ограничений и начали восстанавливать работу жизненно важного бизнеса, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Техас. В Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавирусом может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.

Кроме того, немало людей с COVID-19 умирают от инфаркта и они также не всегда попадают в статистические данные.

Справка: По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1 426.