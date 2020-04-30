38-летняя Бритни Спирс показала, как похудела на карантине (фото)

Певица заявила, что потеряла вес из-за того, что скучает по своему 26-летнему бойфренду.

Бритни Спирс заявила, что в отличие от многих людей, которые на карантине лишь набирают вес, ухитрилась наоборот сбросить килограммы. 38-летняя поп-звезда пожаловалась поклонникам, что она так скучает по 26-летнему фитнес-тренеру, что потеряла вес.

Соответствующие фото и пост она опубликовала в своем Instagram.

Читайте также"Я готов убить вас!": муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее"Я нахожусь на карантине с тех пор, как вернулась из Луизианы несколько недель назад… так что, по сути, я не видела своего парня Сэма Асгари целую вечность! - написала певица. - Я действительно похудела из-за того, что скучала по нему... теперь ни одни мои штаны и шорты не подходят! Вот, что может произойти, если скучаешь по кому-то".

Как сообщал УНИАН, ранее располневшую Бритни Спирс без лифчика и с травмированной ногой заметили на улицах Лос-Анджелеса.