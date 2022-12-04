Госдепартамент с Конгрессом трудятся над устранением некоторых спорных моментов.

В США хотят реализовать меры давления на Российскую Федерацию, которые заменят признание страной-спонсором терроризма. Сейчас Госдепартамент и Конгресс стремятся устранить некоторые спорные моменты.

Об этом в комментарии порталу CNN рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в Госдепартаменте постоянно изучают варианты, как еще усилить давление на Россию в связи с вооруженной агрессией в Украине.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием статуса "страна-спонсор терроризма", у которого были бы нежелательные последствия. Мы трудимся над разработкой пути для достижения этой цели", — заявил Блинкен.

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Несколько стран уже присвоили этот статус РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Одной из первых это сделала Эстония, а недавно к списку присоединились Нидерланды.

Сенат Польши тоже признал Россию страной-спонсором терроризма. Однако в Сейме резолюцию не смогли принять из-за поправки о гибели бывшего президента Леха Качиньского.

Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой РФ именуется страной-спонсором терроризма в конце ноября. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

Посол США в НАТО Джулианн Смит высказался против признания России страной-спонсором терроризма: "Ощущения в Вашингтоне таковы, что это сейчас не нужно, и, на самом деле, может быть контрпродуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины".

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