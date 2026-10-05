Захарова обвинила канцлера ФРГ и главу немецкой разведки в попытке "втянуть немцев в противостояние с Россией".

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство Германии якобы пытается втянуть граждан страны в противостояние с Россией. Ее слова цитируют росСМИ.

"Такие люди, как Мерц (канцлер Германии Фридрих Мерц - УНИАН) и глава разведки ФРГ Мартин Егер, пытаются втянуть немцев в конфронтацию с Россией", - сказала Захарова.

Заявление главы немецкой разведки

Слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой стали ответом на недавнее заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Егера о том, что Германия может быть втянута в прямое вооруженное противостояние с Россией на фоне усиления российской "теневой войны" против европейских стран.

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Одним из примеров Егер назвал попытку атаки беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Галле. Немецкие правоохранители связывают этот инцидент с более широкой кампанией диверсий, кибератак и других гибридных операций, в которых Берлин подозревает Россию.

По словам главы немецкой разведки, Германия стала главным препятствием для проецирования гегемонистской силы России в Европе и, как следствие, основной мишенью российских действий.

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