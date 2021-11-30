Стрелка сразу же задержали.

В американском штате Мичиган подросток устроил стрельбу в средней школе. Три человека погибли, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Младший шериф округа Окленд Майкл Маккейб сообщил, что трое убитых были студентами. Также во время стрельбы пострадал учитель.

Полицейские в течение пяти минут задержали 15-летнего ученика. У него изъяли пистолет.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил размещением российского ядерного оружия в Беларуси (видео)"На данный момент мы считаем, что он действовал в одиночку", - сказал МакКейб.

В полиции отметили, что подросток не оказывал сопротивление, но отказался разговаривать с правоохранителями.

Всех учеников эвакуировали в магазин, который находится неподалеку от школы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона мужчина открыл стрельбу из пистолета.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская