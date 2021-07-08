В Дании возвели самый высокий в мире песчаный замок – это пирамида высотой 21 метр.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для строительства использовали почти 5 тысяч т песка и еще обеспечили тонкий слой специального клея, чтобы конструкция держалась и зимой.
В проекте приняли участие 30 самых талантливых скульпторов мира под руководством нидерландского мастера Уилфреда Стиджера, стены "замка" они украсили башнями и узорами.
"Изюминкой" стала большая модель коронавируса, которую поместили на верхушку, ее дополнила скульптура мужчины со шприцем.
Представитель книги Гиннеса подтвердил рекорд пирамиды, измерив ее высоту.
Сам же район удачно дополняет новосозданный "замок": привлекательный пляж, удивительная рыба и старый маяк поблизости. Место издавна облюбовали сёрфингисты.
Ежегодный фестиваль песчаных скульптур в Дании стартует каждое лето.
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