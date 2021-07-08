В проекте приняли участие 30 самых талантливых скульпторов мира.

В Дании возвели самый высокий в мире песчаный замок – это пирамида высотой 21 метр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для строительства использовали почти 5 тысяч т песка и еще обеспечили тонкий слой специального клея, чтобы конструкция держалась и зимой.

В проекте приняли участие 30 самых талантливых скульпторов мира под руководством нидерландского мастера Уилфреда Стиджера, стены "замка" они украсили башнями и узорами.

"Изюминкой" стала большая модель коронавируса, которую поместили на верхушку, ее дополнила скульптура мужчины со шприцем.

Представитель книги Гиннеса подтвердил рекорд пирамиды, измерив ее высоту.

Сам же район удачно дополняет новосозданный "замок": привлекательный пляж, удивительная рыба и старый маяк поблизости. Место издавна облюбовали сёрфингисты.

Ежегодный фестиваль песчаных скульптур в Дании стартует каждое лето.

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Автор: Яна Ставская