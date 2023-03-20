Джон Кирби выразил надежду, что Пекин будет поддерживать связь с Вашингтоном и узнает позицию Киева.

Китай и Российская Федерация подрывают международный порядок, который установился после Второй мировой войны. В США надеются, что Пекин все же попытается узнать позицию Киева.

"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники, и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", - сообщил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин "хотели бы переписать правила игры в мире" в связи с этим Москва и Пекин "усиливают свое сотрудничество и отношения".

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В то же время Кирби выразил надежду на то, что лидер Китая будет поддерживать связь с президентом США Джо Байденом, а также попытается узнать позицию президента Украины Владимира Зеленского.

Визит Си Цзиньпина в Москву - что известно

В США обеспокоены информацией, что Китай рассматривает возможность поставок оружия РФ. Вашингтон предупредил, что Китай перейдет "красную линию".

Позже стало изестно, что Си Цзиньпин планирует посетить Россию 20-22 марта. В США считают, что это визит попытаются представить как миротворческую миссию.

Кроме того, появилась информация, что лидер Китая може провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Это будет первый звонок из Пекина с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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