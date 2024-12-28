Ракета-носитель New Glenn должна отправиться в свой первый полет не ранее 6 января.

Космическая компания Blue Origin провела полноценное статическое огневое испытание перспективной ракеты New Glenn. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Как заявили в Blue Origin, все семь двигателей отработали в штатном режиме в течение 24 секунд. Это первый раз, когда компания управляла аппаратом как единой полностью интегрированной системой.

Главной целью тестов была подготовка к первому запуску ракеты-носителя, который может состояться 6 января.

New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, которую американская компания Blue Origin разрабатывает с 2012-го года. Первая ступень получила семь новых метановых двигателей BE-4. Она будет пригодна к многоразовому использованию.

Таким образом, New Glenn можно рассматривать как условный аналог ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, которая также имеет многоразовую первую ступень.

Ожидается, что новая ракета от Blue Origin сможет вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Компания Blue Origin - справка

Blue Origin является американской частной аэрокосмической компанией, которую в 2000 году создал основатель Amazon Джефф Безос.

Сейчас Blue Origin уже осуществляет запуски своего многоразового корабля New Shepard. Один из запусков компания выполнила в августе этого года.

Также напомним, что в сентябре 2022-го New Shepard взорвался через минуту после взлета. К счастью, людей на его борту не было.

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