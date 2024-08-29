Во время предыдущей миссии возникла серьезная проблема с парашютной системой капсулы.

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin 29 августа запустила свой многоразовый корабль New Shepard. Миссия получила название NS-26. Запись этого события опубликовали на Youtube-канале компании.

Старт осуществили со стартовой площадки Corn Ranch, которая находится в Техасе. В полет отправились шесть человек: Роб Ферл, Карсен Китчен, Николина Элрик, Юджин Грин, Эйман Джахангир и Эфраим Рабин.

Ранее сообщалось, что если запуск пройдет удачно, 21-летняя студентка Карсен Китчен станет самой молодой женщиной, которая когда-либо пересекала линию Кармана. Это высота над уровнем моря, которая условно взята за границу между атмосферой Земли и космосом.

Видео дня

Напомним, в 2021-м полет на корабле New Shepard выполнил Уильям Шетнер, известный по научно-фантастическому телесериалу Star Trek. На тот момент ему исполнилось 90 лет.

Для самой Blue Origin новый запуск стал важным, в первую очередь, из-за того, что во время предыдущего произошел неприятный инцидент.

Тогда один из трех парашютов, которые используют для спуска, не раскрылся полностью. К счастью, никто не пострадал, а саму миссию все равно признали удачной.

New Shepard - справка

New Shepard является многоразовым кораблем для суборбитальных полетов, разработанным американской компанией Blue Origin.

Это пилотируемая капсула, которая стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляется с помощью парашютов.

Основным назначением системы является космический туризм.

Космические запуски - главные события

Напомним, в июле произошло одно из самых долгожданных аэрокосмических событий последних лет - европейцы осуществили первый запуск ракеты нового поколения Ariane 6, которая должна заменить хорошо известный Ariane 5.

Местом запуска стал космодром Куру, который находится во Французской Гвиане. По словам генерального директора Европейского космического агентства (ESA) Йозефа Ашбахера, это событие "возвращает Европу в космос".

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