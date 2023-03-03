Если фигурантов дела признают виновными, им грозит до 35 лет заключения.

В США арестованы двое мужчин по обвинению в незаконном экспорте авиационных технологий в РФ.

Как сообщает Associated Press, граждане США Сирил Грегори Буяновски и Дуглас Робертсон обвиняются в сговоре для экспорта товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной информации об экспорте, а также контрабанде товаров с нарушением законодательства США.

Расследование дела ведут ФБР и Управление экспортного контроля министерства торговли США. По данным минюста США, Буяновски и Робертсон были владельцами компании KanRus Trading Co, поставляющей авиационную электронику российским компаниям. Также компания оказывала услуги по ремонту оборудования для самолетов российского производства.

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Согласно обвинительному заключению, фигуранты с 2020 года нарушали законы США об экспорте, скрывая и фальсифицируя данные о получателях товаров и услуг, и организовали поставку оборудования через третьи страны. В частности, в феврале 2022 года они пытались отправить в РФ партию авиационной радиоэлектроники, которая была задержана властями из-за отсутствия лицензии на экспорт в РФ, а с мая по июль перевозили технику без лицензий в РФ через Армению и Кипр.

Если Буяновски и Робертсона признают виновными, им грозит до 35 лет заключения.

Санкции США против РФ

США резко усилили санкции и финансовые ограничения против РФ с 24 февраля 2022 года. Наряду с многочисленными санкциями против российских олигархов и компаний, экспортный контроль призван ограничить доступ РФ к компьютерным чипам и другой электронике, необходимых для оснащения армии.

После годовщины российского вторжения в Украину власти США заявили, что усилят меры и санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают Кремлю в приобретении оружия и технологий, которые укрепляют ее армию.

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