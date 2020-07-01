В Словении разгорелся скандал из-за закупки масок: одному министру пришлось уволиться, второго задержали

Подавший в отставку глава МВД считает расследование политически мотивированным.

Правительство Словении попало в политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет DW, министр внутренних дел страны вчера Алеш Хойс ушел в отставку, а министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.

Дело о закупках расследует отдельный отряд полиции. Ушедший в отставку глава МВД Алеш Хойс назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник.

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Как пишет издание, в мае и июне в Любляне неоднократно проходили протестные акции с требованием отставки правительства, собиравшие тысячи участников. Первые майские акции, проводившиеся под лозунгом "С балконов - на велосипеды", были организованы объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских неправительственных организаций. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантинных ограничений протесты продолжились в пешей форме.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Словения открыла границы для туристов из 14 стран, Украины в списке не оказалось.

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