Словения открыла границы для туристов из 14 стран, Украины в списке нет

Туристы из этих стран имеют право осуществлять поездки по стране без каких-либо ограничений.

Власти Словении разрешили въезд в страну гражданам 14 европейских стран.

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Об этом сообщило правительство страны, передает Reuters. В частности, границы Словении открылись для граждан Германии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Кипра, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии, Словакии и Лихтенштейна. Туристы из этих стран имеют право осуществлять поездки по стране без каких-либо ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, для путешественников, которые въезжают в Словению из Северной Македонии, действует требование о прохождении 14-дневного карантина. Это связано со всплеском коронавируса в стране в последние дни. Исключение составляют дипломаты, транспортные работники и те, кто въезжают в страну без ночевки.

К настоящему времени в Словении зарегистрировано 1485 случаев коронавируса и 109 случаев смерти. Страна ввела карантин в середине марта и постепенно снимает его с 20 апреля.

Как сообщал УНИАН, Словения стала первой страной в Европе, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса.

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