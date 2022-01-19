Версий того, откуда взялись дроны, у властей пока нет. Однако в службе безопасности допустили, что они могли применяться для получения секретной информации.

Полиция и береговая охрана Швеции проводят поисковые операции на воде и на островах в окрестностях Стокгольма, пытаясь выяснить, откуда берутся беспилотники, неоднократно замеченные над атомными электростанциями.

В последний раз неизвестный беспилотник был замечен над АЭС "Форсмарк" в понедельник вечером. Также сообщается, что дроны видели над еще двумя АЭС, недалеко от нескольких аэропортов и над королевским дворцом в Стокгольме, передает Би-би-си.

Граждан просят сообщать полиции всю известную им информацию о происхождении беспилотников. Версий того, откуда взялись дроны, у властей пока нет.

В шведской службе безопасности Sapo допустили, что беспилотники могли применяться "для неавторизованного получения секретной информации".

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В Sapo ведут расследование появлений дронов над АЭС. Дроны над другими объектами - это юрисдикция полиции, добавили в шведской спецслужбе.

Очевидцы говорят, что дроны были похожи на военные и имели большие крылья. В Sapo это не подтвердили и не опровергли.

В репортаже шведского телевидения сказано, что один из дронов удалось наблюдать полицейскому вертолету. Беспилотник летел над ним на высоте до 1000 м.

Шведский сайт Aftonbladet пишет, что на выходных беспилотники кружили над шведским парламентом, комплексом правительственных зданий и королевским дворцом в Стокгольме и у аэропортов городов Кируна и Лулео.

Между тем, в конце прошлой недели, одновременно с первым появлением дронов над АЭС "Форсмарк" и "Оскарсхамн", Швеция объявила об отправке дополнительных военных подразделений на остров Готланд на фоне возросшей активности российских военных кораблей в Балтийском море. Во вторник шесть российских десантных кораблей, чье приближение к Готланду называлось в числе причин этой тревоги, прошли датские проливы и покинули Балтику, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на военное ведомство.

После аннексии Россией Крыма Швеция увеличила военные расходы и начала укреплять оборону. В 2017 году она вернула обязательную военную службу, а в январе 2018-го снова разместила на Готланде постоянный гарнизон.

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