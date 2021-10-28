Российская Федерация запретила ввозить в страну мандарины из Турции.
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В мандаринах от производителя Fikret Degirmenci обнаружили остаточные количества пестицида "Хлорпирифос".
Отмечается, что его концентрация превышает максимально допустимый уровень.
Читайте такжеБомбардировщики США могут уничтожить флот России - Forbes"В связи с этим с 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации согласно п.5 ч.1 статьи 51 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Украина впервые применила турецкий беспилотник
Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.
В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.
Уже 26 октября украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против оккупировавших районы Донбасса боевиков и российских войск.