В них обнаружили пестициды.

Российская Федерация запретила ввозить в страну мандарины из Турции.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В мандаринах от производителя Fikret Degirmenci обнаружили остаточные количества пестицида "Хлорпирифос".

Отмечается, что его концентрация превышает максимально допустимый уровень.

Читайте такжеБомбардировщики США могут уничтожить флот России - Forbes"В связи с этим с 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации согласно п.5 ч.1 статьи 51 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украина впервые применила турецкий беспилотник

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Уже 26 октября украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против оккупировавших районы Донбасса боевиков и российских войск.

Автор: Виолетта Орлова