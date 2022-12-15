По данным СМИ, взрывоопасный предмет комендант привез два дня назад.

В среду, 14 декабря, в помещении Главного управления Нацполиции Польши в Варшаве произошел взрыв.

Как сообщает Министерство внутренних дел страны, сдетонировал один из подарков, который получил председатель органа во время рабочего визита в Украину двумя днями ранее.

Инцидент произошел утром в 07:50 в комнате близ кабинета главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика.

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"Один из подарков, полученных командующим во время его рабочего визита в Украину 11-12 декабря где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб", - говорится в сообщении.

В результате взрыва Шимчик получил незначительные ранения. Его госпитализировали. Польша обратилась к Украине с просьбой предоставить объяснения. Деталей о том, какой именно "подарок" сдетонировал, не сообщают.

Впрочем, польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные информированные источники сообщает, что взорвался гранатомет, с которым "играли офицеры".

Странные взрывы и посылки в европейских учреждениях

30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта взорвался конверт, в результате его госпитализировали с незначительными ранениями. Остальные сотрудники учреждения не пострадали.

Позже подобный пакет получила в Сарагосе компания-производитель реактивных систем залпового огня C-90, которые Испания отправляет Украине.

1 декабря в трех украинских дипучреждениях получили письма, пропитанные красной жидкостью. А 2 декабря в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии получили окровавленные пакеты с глазами животных. Отмечается, что похожи посылки пришли в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно.

5 декабря полиция Испании изъяла еще три кровавых конверта с глазами животных предназначены для дипломатических учреждений Украины.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба призвал врагов Украины расслабиться и не тратить время на отправку пакетов со взрывчаткой и окровавленных конвертов с глазами животных в украинские посольства и консульства, потому что это украинцев не испугает.

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