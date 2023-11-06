Бланар добавил, что Словакия преимущественно поддерживает мирные инициативы, "независимо от того, от кого они исходят".

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, известный антиукраинскими высказываниями, заявил, что в развязанной Россией войне против Украины нет военного решения. Он добавил, что его страна поддерживает различные мирные инициативы.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Праге. Там Бланар встречался с главой МИД Чехии Яном Липавским, пишет издание Ceske noviny. Словацкий министр отметил, что его страна осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает территориальную целостность нашей страны.

"Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации как нарушение международного права", – заявил Бланар.

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При этом он утверждает, что войну в Украине военным путем не решить. Бланар добавил, что Словакия преимущественно поддерживает мирные инициативы, "независимо от того, от кого они исходят" – от президента Украины Владимира Зеленского, Бразилии или Китая.

По его словам, необходимо прекратить боевые действия и искать решения за столом переговоров. Бланар также отметил, что Словакия оказала значительную гуманитарную помощь Украине. Его страна хочет продолжать такую поддержку и предлагает помощь специалистов, например, по разминированию территории.

"Но мы не будем поставлять никаких систем вооружения или оружие из запасов вооруженных сил Словацкой Республики", – заявил Бланар.

Война в Украине: позиция Словакии

С начала полномасштабного вторжения Словакия поддерживала Украину как политически, так и на практике, поставляя гуманитарную и военную помощь. Однако после недавних парламентских выборов ситуация несколько изменилась.

По результатам голосования, победу одержала пророссийская партия Smer-SD во главе с бывшим премьером Робертом Фицо. Он снова возглавил правительство. Примечательно, что во время предвыборной кампании Фицо неоднократно позволял себе распространять фейки и российские нарративы о войне в Украине.

После победы на выборах он пообещал, что его страна не будет поставлять Украине вооружение.

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