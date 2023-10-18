Сегодня в Киеве состоялось совместное заседание правительств двух стран.

Украина и Румыния договорились увеличить транзит украинских продуктов питания через территорию этого государства.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместных заявлений с премьер-министром Марчелом Чолаку, отметив, что на сегодня Румыния занимает третье место по объемам двусторонней торговли с Украиной.

"Активно развиваем Дунайский портовый кластер. Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Только что подписаны совместные заявления. Мы договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС", - отметил он, добавив.

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По его словам, сегодня в Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, по итогам которого были заключены семь документов. Одним из них и стал меморандум по усилению сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

Также Шмыгаль отметил, что в совместном заявлении стороны согласились начать реализацию пилотного проекта совместного пограничного таможенного контроля на пунктах пропуска через общую границу.

Кроме того, Украина и Румыния заключили межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, где должен открыться один из новых пунктов пропуска.

Зерновой конфликт Украины и стран-соседей

15 сентября 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины. Из-за морской блокады Украины россиянами ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в десятки стран Европы. Однако весной этого года Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Он действовал до 15 сентября.

Когда срок действия этого запрета истек, Еврокомиссия не стала его продлевать, но некоторые страны решили держать свои границы закрытыми для украинского зерна. Среди прочих, к запрету присоединились Болгария и Румыния, не выдержав давления своих фермеров.

10 октября 2023 года президент Владимир Зеленский совершил визит в Румынию и встретился со своим коллегой Клаусом Йоханнисом.

После этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что власти этой страны утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех видов агропродукции из Украины. Сообщалось, что Румыния позволит импорт зерна из Украины при определенных условиях.

Кроме того, ранее Румыния сообщала, что намерена удвоить транзит украинского зерна своей территорией - с 2 до 4 миллионов тонн. Это означает, что через Румынию будет проходить до 70% украинского аграрного экспорта.

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