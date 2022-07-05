В Кремле пытаются понять, можно ли расторгнуть договор о границе в море с Норвегией.

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин захотел пересмотра границы с Норвегией в Баренцевом море. В Креме обвинили Осло в препятствовании доставки продуктов на Шпицберген.

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Володин обратился в комитет Госдумы по иностранным делам, чтобы пересмотрели соглашение о границе между Норвегией и РФ в Баренцовом море. Теперь в комитете должны решить, расторгнуть или приостановить соглашение с Норвегией.

При этом депутат-коммунист Михаил Матвеев обвинил власти Норвегии в препятствовании отправки продуктов жителям Шпицбергена.

В свою очередь представитель норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер напомнила, что соглашение не имеет обратной силы, поэтому нее может быть расторгнуто.

"Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", - подытожила дипломат.

Речь идет о спорном участке, который разделили на две равные части в 2010 году, площадью 1,75 миллиона квадратных километров.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

После чего Норвегия отказалась пропустить груз на архипелаг Шпицберген, где в шахтерском городке Баренцбург проживают россияне.

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