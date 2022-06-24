В ПАСЕ отметили, что шокированы дезинформацией, которую распространяют российские органы власти о катастрофе рейса Malaysia Airlines.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию виновной в сбитии в 2014 году малазийского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Соответствующую резолюцию ПАСЕ приняла 23 июня, сообщается на сайте организации.

ПАСЕ заявила, что основываясь на доказательствах, предоставленных украинской и нидерландской властью, она считает "наиболее убедительным сценарием" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году российской ракетой "Бук", предоставленной подконтрольным России боевикам.

В ПАСЕ отметили, что шокированы дезинформацией, которую распространяют российские органы власти о сбитии рейса Malaysia Airlines, что вызвало "боль и страдания" у родственников и друзей погибших.

"Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам, российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как продемонстрировали разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российская власть даже зашла так далеко, что подала манипулятивные радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду", - говорится в сообщении.

В частности, российские версии, согласно которым украинский истребитель Су-25 или МиГ-29 сбил рейс MH17, или о том, что виновата украинская ракета "Бук", выпущенная с подконтрольной Киеву территории, были "полностью опровергнуты".

ПАСЕ призвала Россию официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за боль и страдания, вызванные предыдущей дезинформацией.

Ассамблея также призвала Европейский суд по правам человека рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв аварии "учитывая их сильные и продолжающиеся страдания".

Сбити Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса MH17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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