Санкции, введенные еще в 2014 году, уже действуют на Россию, говорит эксперт.

В России, на Камчатке, исчез с радаров транспортный самолет Ан-2, на борту которого были люди. Украина вряд ли причастна к этой ситуации. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Ан-2 не является выдающейся целью, на которую есть смысл тратить наш ресурс, тем более на Камчатке. Она не представляет никакой угрозы для нас. И там нет никаких предприятий, которые могли бы быть интересными для нас", - сказал Грабский.

В то же время он добавил, что такая ситуация является показательной, ведь это один из факторов российского инфраструктурного коллапса в результате введенных санкций.

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"У нас много гневных посылов относительно того, что санкции не работают. Они дай бог работают. Поскольку такая авария является дополнительным фактором, и она одна из тысячи фактов, которые происходят в России ежедневно. То, что касается инфраструктуры - то там, то сям выключается теплоснабжение, отсутствует водоснабжение, прорывает дамбы. И это является результатом тех санкций, которые были введены против РФ еще в 2014 году", - добавил Грабский.

Он заявил, что, несмотря на санкции, Россия способна самостоятельно разрабатывать определенные виды вооружения. Но без западной помощи Москва не может сделать качественные шаги для того, чтобы поднять свое вооружение на другой уровень.

"Они могут копировать то, что они производили во времена Советского союза. Но это примитивное, пусть и болезненное вооружение. И именно с этим связаны массовые аварии и невозможность технологического развития. Ведь РФ всегда зависела от поставок западного оборудования, технологий", - отметил Грабский.

Санкции против РФ: важные новости

Накануне ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Они, в частности, направлены на противодействие обходу ранее введенных европейских санкций через нацеливание на теневой флот Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

В то же время в Евросоюзе анонсировали новый, уже 16-й пакет санкций против Москвы. На этот раз ограничения будут введены против российских экономических возможностей.

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