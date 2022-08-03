Визит Нэнси Пелоси на остров якобы дал Китаю четко осознать, что необходимо сближаться с Россией, уверены в Совете Федераций.

Российская Федерация готова оказать военную помощь Китаю в случае вооруженного конфликта на Тайване.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет пропагандистский ТАСС.

По его убеждению, после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай якобы "понял, что им необходимо сближаться с Россией и в дальнейшем".

Пока Россия "не имеет оснований отказывать в помощи КНР" в случае вооруженного конфликта на острове, если они об этом попросят.

"Я не вижу оснований отказывать китайцам в помощи, но я хотел бы, чтобы это движение с Китаем было двусторонним, то есть и мы должны получать какую - то выгоду от этого сотрудничества", - сказал он.

"В принципе, ничего невозможного нет. Мы же понимаем, что иногда это дело случая, может произойти какой-то конфликт, который может разрастись в большую войну. Но я думаю, что Китай очень осторожно в этом плане ведет себя, очень сдержанно, но продолжает ускоренными темпами наращивать свой оборонный потенциал. И я уверен, что Китай в этом случае надеется на определенную помощь Российской Федерации", - добавил Джабаров, комментируя риски вооруженных конфликтов на Тайване.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси, которая приземлилась в Тайбэе, стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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