Санкции работают всего 3,5 месяца, но уже успели оставить десятки тысяч россиян без средств к существованию.

В российскую Калугу якобы недружественный Запад вложил 15 млрд долларов инвестиций - Volkswagen открыл мощнейший современный автозавод. Он кормил более 4 тысяч семей, зарабатывали там в среднем 70 тысяч рублей. Для этого населенного пункта эти деньги - фантастические. Но все разрушили планы президента РФ развязать полномасштабную войну против Украины.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", изначально Volkswagen приостановил сборку авто до середины апреля, теперь росСМИ сообщают, что открытие состоится только летом.

Сейчас калужане ждут возобновления заработков. Валерий Углов, автомеханик Volkswagen, выразил надежду, что скоро сможет выйти на работу.

В сюжете "Грошей" говорится, что остановили заводы не столько санкции, сколько общий коллапс российской экономики - цены на авто выросли, а продажи - упали.

"Лето уже наступило, а завод так и не откроют минимум до конца года", - говорят журналисты.

Судя по всему, не откроется завод Volkswagen и в Нижнем Новгороде. На бумаге завод принадлежал компании "Газ", которая стала объектом американских санкций. Журналисты "Грошей" говорят, что работникам предложили уволиться по соглашению сторон.

"Волна закрытий автозаводов идет уже по всей России. "Убила" путинская война и предприятие Nissan в Санкт-Петербурге", - отмечается в сюжете. Причина якобы в нехватке комплектующих. Завод закрыли минимум до марта 2023 года.

Автопроизводство - одно из ключевых потребителей российского свинца, то есть внутренний рынок сбыта схлопнулся, одновременно потеряли и главный экспорт - Европу. На складах уже скопились двухмесячные объемы производства, которые просто некуда девать. А свинцовых заводов в РФ - целых 20 штук. А их простой повлияет и на ГОКи.

"Сложно не только без западных рынков сбыта, но и без западных комплектующих. Оказалось, даже стратегически важное вагоностроение сильно зависит от импортных подшипников. В итоге простаивает огромный Тихвинский вагоностроительный завод, а он кормил 8 тысяч семей", - отмечают журналисты.

"А ведь санкции работают всего 3,5 месяца, но уже успели оставить десятки тысяч россиян без средств к существованию", - подытожили в сюжете программы "Гроші".

Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд компаний приняли решение уйти с российского рынка.

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