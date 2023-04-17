Один человек погиб, а еще 12 пострадали.

В казахстанском городе Жанаозен произошел взрыв газового баллона, из-за которого обрушился подъезд дома. Среди жильцов есть погибшие и пострадавшие.

Такой информацией поделился Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС страны. По данным спасателей, взрыв произошел утром 17 апреля в двухэтажном доме с двумя подъездами. Пожар в результате инцидента не возник, но часть здания обрушилась. Речь идет об одном из подъездов площадью 150 метров квадратных.

На текущий момент известно о погибшем мужчине 1994 года рождения. Еще 12 жильцов получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии с 50 и 80% тела в ожогах.

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Завал разбирают 50 спасателей, включая кинологов с собаками для поиска людей под обломками. Компания "КазМунайГаз", которая обслуживала дом, заявила, что все пострадавшие получат квартиры.

Взрывы, связанные с газом

В Киеве накануне Нового года в одной из квартир взорвался баллон. Пострадала 17-летняя девушка, которая получила ссадины и сильный стресс.

На территории России в середине декабря взорвался трубопровод с экспортным газом. Инцидент произошел в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

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