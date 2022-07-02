Министр по вопросам культуры Германии считает неправильным бойкот всего, что касается российской культуры.

Министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать российскую культуру.

Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine.

"Я считаю абсолютно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры" - заявила Рот.

Она напомнила, что недавно мэр одного из городов запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было общественное обсуждение, после которого концерт разрешили.

"Но, конечно, дискуссия продолжается. Существует большая неопределенность относительно того, как обращаться с российской культурой. Я считаю, что бойкот абсолютно неправильный, потому что часто последние свободы пытаются сохранить российские артисты. И есть такая великая российская культура, то ли музыка, то ли литература, то ли Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!"- отметила Рот.

В начале июня Рот приезжала в Одессу и неоднократно выступала в защиту украинских художников, которые нашли убежище в Германии, а также в поддержку украинских культурных учреждений.

Как сообщал УНИАН, 10 июня стало известно, что итальянский театр оперы и балета La Scala решил открывать сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Дирекция заведения выступает против того, чтобы бойкотировать российскую культуру, поэтому в ближайшее время будут представлены "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

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