Известный всему миру театр оперы и балета оскандалился своей афишей.

Итальянский театр оперы и балета La Scala решил открывать сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Дирекция заведения выступает против того, чтобы бойкотировать русскую культуру, поэтому в ближайшее время будут представлены "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева. Об этом стало известно на пресс-конференции директора театра Доминика Мейера.

"Я против охоты на ведьм, я против отмены русских произведений и, когда читаю Пушкина, не скрываюсь", - сказал директор театра.

Отметим, La Scala - один из самых известных театров мира, расположенный в Милане. В театре выступали такие выдающиеся украинские артисты как Соломия Крушельницкая, Евгения Зарицкая, Мария Стефюк, Виктория Лукьянец, Лев Сибиряков и другие.

Напомним, Ольга Сумская призвала к мировому бойкоту россиян. Актриса театра и кино уверяет, что только так можно оградить себя от пропаганды, которую сеет РФ.

Также УНИАН писал, что Лозница в Каннах выступил против "бойкота русскоязычной культуры".

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