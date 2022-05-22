Режиссер назвал требование бойкотировать русскоязычную культуру архаичным и деструктивным.

Режиссер Сергей Лозница выступил на Каннском кинофестивале с речью, в которой осудил бойкот русской культуры.

Об этом сообщило Радио Свобода. Получая награду за вклад в кинематограф, Лозница заявил, что Каннский фестиваль оказался на "линии фронта":

"С одной стороны – те, кто требует запретить российский кинематограф, да и вообще полностью "отменить" русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры", - сказал он.

Режиссер назвал требование бойкотировать русскоязычную культуру архаическим и деструктивнім, а ее саму – "также и достижением и богатством Украины".

"Вместо того, чтобы поставить русский язык, родной язык для 30% граждан страны, на службу Украине, говоря им правду о страшной войне, "культурные активисты" изнывают от бессмысленного, сизифового труда – уничтожить то, что неуничтожаемо", – добавил он.

Между тем радио Свобода приводит данные опроса, проведенного в ноябре 2021 года Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые свидетельствуют, что 78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский.

Ряд комментаторов в украинском сегменте соцсетей возразила Лознице. В частности, "бойкот русской культуры" поддержала представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Надо банить все русское, не только у нас, но и в мире", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Сергей Лозница получил в Каннах приз за режиссуру фильма "Донбасс".

А 20 марта этого года Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своего состава. Глава киноакадемии Филипп Ильенко, объясняя решение организации, назвал режиссера космополитом и обвинил его в конъюнктуре. Украинское культурное сообщество возмутилось позицией Лозницы относительно перспектив российского кино в Украине.

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