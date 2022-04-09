Турецкие власти ответили россиянам лаконично и отметили, что Киев закупил беспилотники еще до войны.

Кремль жаловался властям Турции на использование украинскими военными турецких беспилотников Bayraktar TB2. Эти БПЛА помогли Силам обороны Украины уничтожить десятки единиц техники оккупантов.

Представитель турецких властей во время брифинга 8 апреля подчеркнул, что Анкара ответила на жалобы РФ, пишет CNN.

"Анкара Москве сообщила, что турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies является частной компанией, а закупка этих устройств Украиной была завершена до войны", – заявил представителей властей Турции.

Издание добавляет, что турецкие беспилотники стали одними из самых эффективных в арсенале ВСУ. Bayraktar часто хвалят украинские официальные лица и военные эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские воины показали, как Bayraktar уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".

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