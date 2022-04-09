Кремль жаловался властям Турции на использование украинскими военными турецких беспилотников Bayraktar TB2. Эти БПЛА помогли Силам обороны Украины уничтожить десятки единиц техники оккупантов.
Представитель турецких властей во время брифинга 8 апреля подчеркнул, что Анкара ответила на жалобы РФ, пишет CNN.
"Анкара Москве сообщила, что турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies является частной компанией, а закупка этих устройств Украиной была завершена до войны", – заявил представителей властей Турции.
Издание добавляет, что турецкие беспилотники стали одними из самых эффективных в арсенале ВСУ. Bayraktar часто хвалят украинские официальные лица и военные эксперты.
Как сообщал УНИАН, ранее украинские воины показали, как Bayraktar уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".