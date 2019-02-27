Торонто разгромил Бостон, Денвер сильнее Оклахомы в НБА

"Нью-Йорк Никс" обыграли "Орландо".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. «Торонто» на домашнем паркете разгромил «Бостон» - 118:95, "Нью-Йорк Никс" одолел "Орландо" 108:103. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Нью-Йорк – Орландо 108:103 (20:34, 36:27, 22:29, 30:13) Нью-Йорк: Смит (9), Нокс (8), Вонле (7), Дотсон (6), Томас (3) – старт; Мудиай (19 + 8 подборов), Трир (18), Робинсон (17 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Элленсон (13 + 9 подборов), Дженкинс (8), Корнет (0). Орландо: Гордон (26 + 7 подборов), Вучевич (26 + 11 подборов + 6 передач), Айзек (16), Фурнье (15 + 8 передач), Огастин (13 + 6 передач) – старт; Росс (3), Айванду (2), Грант (1), Берч (1). Торонто – Бостон 118:95 (30:32, 36:13, 29:23, 23:27) Торонто: Сиакам (25 + 8 подборов), Ленард (21), Ибака (14), Лаури (7 + 11 передач), Грин (6) – старт; Пауэлл (11), Лин (8), Маккоу (6), Микс (5), Ануноби (5), Марк Газоль (5 + 8 передач), Миллер (3), Буше (2). Бостон: М-с Моррис (17), Тейтум (11 + 7 подборов), Хорфорд (8), Ирвинг (7), Смарт (5) – старт; Розир (11), Браун (10 + 8 подборов), Хэйворд (9), Уильямс (8), Ябуселе (5), Оджелей (4), Тайс (0). Денвер – Оклахома-Сити 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34) Денвер: Йокич (36 + 9 подборов + 10 передач), Бартон (23), Мюррэй (20), Миллсэп (12 + 10 подборов), Бизли (8) – старт; Томас (11), Харрис (5), Моррис (4), Пламли (2), Вандербилт (0), Крэйг (0), Лайдон (0). Оклахома-Сити: Джордж (25 + 8 подборов + 7 передач + 6 перехватов), Уэстбрук (22 + 14 подборов + 9 передач + 7 потерь), Грант (21), Адамс (15), Фергюсон (3) – старт; Шредер (11 + 7 передач), Ноэл (7), М-ф Моррис (6), Надер (2), Фелтон (0).

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