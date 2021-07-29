Автобус вез детей домой из летнего лагеря, но врезался в грузовик. Пострадали 13 человек.

В Лодзинском воеводстве в Польше в ДТП попал автобус с детьми. Пострадали 13 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Автобус вез детей домой из летнего лагеря, однако водитель въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса, а из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду.

Легкие травмы - в основном ссадины, порезы и синяки - получили 13 человек: 11 несовершеннолетних, а также водитель и еще один взрослый.

Как отмечает RMF 24, всего в автобусе было 43 человека: 39 детей, трое воспитателей и водитель. После аварии людям предоставили второй автобус, который отвез их в учебное заведение неподалеку.

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Автор: Катерина Комолова