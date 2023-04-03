Варшава хочет, чтобы передача истребителей Украине стала примером для других.

Решение Польши и Словакии о передаче истребителей МиГ-29 Украине должно стать примером для других.

Об этом заявил польский министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский в интервью немецкому агентству RND. По его словам, Германия часто занимается формальностями вместо того, чтобы искать практические способы помочь Украине.

Министр призвал Германию "встать на сторону добра не только на словах, но и на деле".

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Истребители для Украины - что известно

Власти Украины неоднократно призывали союзников передать современные истребители, которые могли бы помочь Украине в защите неба и контрнаступлении.

В начале марта стало известно, что украинские пилоты находятся на военной базе в США. Тогда в Воздушных Силах объяснили, что специалисты хотят узнать их уровень знаний и умений.

Тем временем в Пентагоне считают, что на этой стадии военных действий Украине не помогут американские истребители F-16.

В Воздушных силах ВСУ заявляли, что F-15 и F-16 могут помочь украинской армии быстро освободить оккупированные территории.

В марте президент Польши Анджей Дуда пообещал поставить Украине четыре самолета МиГ-29. Позже в Словакии заявили, что тоже отдадут Украине 13 своих самолетов МиГ-29. Первые четыре они уже передали.

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