Это стационарная база, которая состоит из нескольких громоздких элементов.

В Польше анонсировали, что в ближайшие недели в городе Редзиково заработает американская база противоракетной обороны Aegis Ashore. Тогда глава МИД страны Радослав Сикорский выразил надежду, что она сможет отражать российские ракеты.

Как пишет Defence Express, речь идет о своеобразном "долгострое" по которому много вопросов. Сами же эксперты объяснили, что это стационарный "сухопутный эсминец" ПВО. Его конфигурация состоит из элементов эсминцев проекта Arleigh Burke, в том числе системы управления огнем Aegis, радар SPY-1 и вертикальных пусковых установок Mark 41 под ракеты-перехватчики семейства SM-3. Перемещать такую базу невозможно, поскольку элементы конструкций громоздкие.

"Если продолжать о SM-3 как главном вооружении Aegis Ashore, то здесь такие базовые характеристики: стартовая масса и длина корпуса - 1,5 тонны и 6,55 метров соответственно, дальность и высота поражения для базовой версии Block I A/B - 900-1200 километров и 500 километров соответственно, стоимость одной такой ракеты - в диапазоне от 11 до 25 миллионов долларов за единицу (по разным данным)", - рассказали эксперты.

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Однако они акцентировали, что сейчас Пентагон закупает только 12 ракет SM-3 Block IIA в год. Этот темп планируют поддерживать до 2029 года. При этом SM-3 Block IB вообще не закупают, хотя ранее озвучивалось намерение заказывать по 43 единицы в год.

Соответствующее заявление Сикорского - это уже третий формальный анонс базы в Редзиково. Впервые о нем заявили представители ВМС США в декабре 2023 года. В июле 2024 года экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг повторно анонсировал запуск объекта, отметив о "готовности выполнять задачи в рамках Альянса". Таким образом фактический старт под вопросом, не говоря уже об имеющемся количестве базовых ракет.

Противовоздушная оборона стран НАТО и Запада

Как сообщал УНИАН, США могут уничтожить все ядерные стартовые площадки России и Китая за 2 часа. Об этом свидетельствует отчет под названием "Повелители воздуха: стратегическая стабильность и обычные удары".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал разработать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола".

Летом 2024 года Турция объявила о плане создать собственную многоуровневую систему ПВО под названием "Стальной купол". Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны SIPER-2 "Стальной купол".

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