Летом 2023 года компания Lockheed доказала, что может интегрировать ракеты PAC-3 MSE с радаром Aegis SPY-1.

Весной компания Lockheed Martin проверит, сможет ли она успешно интегрировать новейший и наиболее эффективный вариант ракеты Patriot армии США с боевой системой Aegis ВМС США, пишет Defense News.

По словам вице-президента по военно-морским системам в области ракет Тома Коупмана, к концу года Lockheed потратит около 100 миллионов долларов на интеграцию ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE).

"У ВМС США есть пробелы в возможностях для борьбы с передовыми угрозами на море, - сказал он. - Ракета Patriot - это "проверенное в боях оружие против современных угроз, против гиперзвукового оружия".

Летом 2023 года компания Lockheed доказала, что может интегрировать ракеты PAC-3 MSE с радаром Aegis SPY-1, интегрированным датчиком противовоздушной и противоракетной обороны, на борту кораблей, оснащенных системой Aegis.

По словам Коупмана, в весенних испытаниях с боевой стрельбой будет использоваться наземная система вертикального пуска, которая призвана продемонстрировать интеграцию со всей боевой системой Aegis.

Отмечается, что модернизированная ракета PAC-3 MSE уже имеет горячую производственную линию в Арканзасе, которая в настоящее время наращивает мощность до 550 ракет в год. Ракета обычно запускается из системы ПВО Patriot армии США. Lockheed планирует увеличить объемы производства, поскольку она пополняет и запасы ракет, отправленные в Украину.

Дефицит ракет для Patriot

Напомним, в начале января The New York Times писал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США вскоре не смогут снабжать переданные Украине комплексы Patriot ракетами.

Сообщалось, что стоимость данных ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

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