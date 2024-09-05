США могут уничтожить все ядерные стартовые площадки России и Китая за 2 часа, - исследование

Как отмечают исследователи, это плохая новость для мира в целом, ведь Китай и Россия будут наращивать свои возможности.

США могут уничтожить все ядерные стартовые площадки России и Китая за 2 часа. Об этом свидетельствует отчет под названием "Повелители воздуха: стратегическая стабильность и обычные удары", авторами которого являются эксперты Дэн Плеш и Мануэль Галилей, информирует портал Interesting Engineering.

Отмечается, что США и их союзникам необходимо считанные часы, чтобы справиться с уничтожением всех пусковых площадок ядерного оружия России и Китая, если возникнет необходимость. И это "плохая новость для мира в целом, поскольку угрожает стабильности и может вызвать различные проблемы".

В отчете указано, что преимущество США и их союзников в вопросах оружия и ударных возможностей может вызвать страх у России и Китая, и уже может способствовать гонке вооружений.

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Исследование сосредоточено на потенциале США и их союзников провести неядерный превентивный удар по своим врагам, используя обычные средства противоракетной обороны. В нем проверяется, имеют ли США и союзники способность уничтожить стратегические ядерные силы России и Китая с помощью неядерной превентивной атаки.

Исследователи призывают различные международные организации понять серьезность ситуации и говорить о возможном ядерном разоружении с обеих сторон.

Ракетные пусковые площадки США и союзников по всему миру

В частности, в исследовании говорится о недавнем заявлении США о размещении в Германии ракет большой дальности до 2026 года. Развертывание на юге Германии приведет к обустройству нескольких пусковых пунктов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) России.

Поражение труднодоступных мобильных и скрытых ракет авиация США также может осуществлять бомбами и ракетами малой дальности, крылатыми и баллистическими ракетами. Крылатые ракеты включают JASSM-ER и -XR, Tomahawk, AMRAAM, SM-3 и SM6, которые запускаются с бомбардировщиков-невидимок и других самолетов, судов и наземных баз.

Несмотря на то, что Россия и Китай достигли значительного прогресса в радиолокационном обнаружении, в отчете говорится, что этого все еще недостаточно против стелс-системы США и их союзников. Кроме того, самолеты с экипажем и беспилотные летательные аппараты, которыми располагают США, расширяют радиус действия оружия, а также уменьшают время, необходимое для удара.

Кроме того, Aegis, Patriot, THAAD и другие системы противовоздушной обороны дают США возможность сбивать российские и китайские межконтинентальные баллистические ракеты, а также ракеты "воздух-воздух", которые можно использовать для их уничтожения на фазе разгона через несколько минут после запуска.

США также доминируют в море и воздухе

Что касается моря, то в отчете говорится, что российские подводные лодки легче отследить. Практически все они находятся в радиусе действия стран НАТО.

В исследовании далее рассматриваются стратегические бомбардировщики Китая и России. Исследователи называют российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики ТУ-95МС "Медведь" "медленными и уязвимыми". Они могут быть проблематичными, только если смогут запуститься без перехвата, что не должно быть большой проблемой для НАТО.

Более того, стратегические бомбардировщики ТУ-160/М "Белый лебедь", которые использует Россия, являются почти нулевыми в эффективности, поскольку их превосходят американские радары и возможности воздух-воздух.

Кроме того, в отчете говорится, что Китаю не хватает стратегических бомбардировщиков, способных достигать целей на расстоянии более 11 000 км.

Результаты исследования и предложения

В целом исследование показывает, что Китай и Россия, возможно, пытаются увеличить свои ядерные и неядерные ударные возможности, пытаясь уравнять шансы против США и их союзников.

Отчет также предостерегает, что такая огромная разница может привести к рискованным просчетам обеих сторон в случае начала войны.

"Наш анализ показывает, что США и их союзники имеют вероятную сегодняшнюю способность неядерными силами опередить ядерные силы России и Китая путем их обнаружения, поражения и защиты от них", - говорится в исследовании.

Это должно служить базовой линией для изучения новых технологий, таких как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и связанных с ними вопросов кибернетической, космической и электронной войны.

Отчет является частью проекта "Стратегическая концепция изъятия оружия и распространения".

Ядерная угроза - последние новости

Российского ученого, который призвал президента Путина нанести превентивный ядерный удар по Европе, Кремль нанял для изучения способов "сдерживания Запада".

71-летний Сергей Караганов - любимый советник Путина по внешней политике и глава влиятельного российского аналитического центра. Он является известным голосом в России и сторонником войны в Украине, где он утверждает, что Путин прав, освобождая мир от "западного ига".

В прошлом году он утверждал, что сброс ядерной бомбы на Европу станет проверкой приверженности Америки политике коллективной обороны НАТО.

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