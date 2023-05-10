В результате инцидента ранения получили три человека. Они были госпитализированы.

На варшавском пляже Понятувка произошла массовая драка с участием граждан Украины и Польши.

По данным издания Warszawa, участники драки были в состоянии акогольного опьянения. По данным местных полицейских, они получили информацию о споре между двумя группами людей. "Мы задержали пятерых человек", - сообщила представительница местной полиции Йоанна Венгжиняк и добавила, что детали происшествия обнародуют позже, после их выяснения. Там не стали акцентировать внимание на национальности нарушителей.

Между тем, местные журналисты узнали, что стычка возникла между двумя группами отдыхающих на пляже – поляками и украинцами.

Видео дня

"Между группой поляков и украинцев произошла драка. Один человек получил два ножевых ранения, в полицию попали пять человек. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу", – сообщило подробности инцидента издание.

Украинские беженцы в Польше

После начала войны в Польшу перебралось много украинцев. По последним подсчетам сейчас в соседней стране проживает 2 млн украинцев.

По данным последних опросов, сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши, еще 55% украинцев планируют вернуться в Украину, 7% – переехать из Польши в другую страну.

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