Польский президент заявил, что интерес Польши в том, чтобы Украина одержала победу над РФ.

Польша оказывает военную помощь Киеву, поскольку в ее интересах, чтобы Украина дала отпор оккупантам. Об этом польский президент Анджей Дуда заявил в своем Twitter.

"Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков мы завоевали авторитет на международной арене", - заявил Дуда.

Война в Украине - помощь Польши

Польша занимает третье место по уровню военной помощи Украине. В конце апреля сообщалось, что Польша упростила экспорт БПЛА в Украину, ведь большинство дронов для ВСУ украинцы закупают именно там.

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Также Польша увеличивает производство боеприпасов в несколько раз, чтобы помочь Украине.

Пословам Дуды, Польша постепенно передаст Украине все свои МиГ-29. Польский президент неоднократно заявлял, что его страна будет продолжать поддерживать Украину.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия закупит у поляков 100 БТР Rosomaks. Они использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданию ракет из РПГ-7.

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