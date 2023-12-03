Нападавший является гражданином Франции, но его родители родом из Ирана.

В Париже мужчина убил немецкого туриста и ранил еще двух прохожих, вероятно, действуя с террористической целью. Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло возле Эйфелевой башни около 21:00 по местному времени в субботу. 26-летний гражданин Франции иранского происхождения, который уже попадал в поле зрения служб безопасности, напал на прохожих с ножом.

Он смертельно ранил немецкого туриста, гулявшего с женой. Жизнь женщины спас таксист, который был рядом. После этого нападавший сбежал через ближайший мост на другой берег реки Сена. Там он напал еще на двух человек, в том числе ударив 66-летнего британца молотком в глаз.

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Только тогда на место прибыла полиция, которой удалось задержать агрессора, применив против него электрошокер. Двум пострадавшим – французу в возрасте около 60 лет и британскому туристу - оказали помощь экстренные службы, их жизни ничего не угрожает.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, что нападавший кричал "Аллаху Акбар", что по-арабски означает "Бог – великий". После задержания он рассказал полицейским, что расстроен тем, что "так много мусульман погибает в Афганистане и Палестине". Также он выразил убеждение, что Франция причастна к смертям палестинцев в Газе.

Полиция сообщила, что мужчина был освобожден из тюрьмы в 2020 году после четырех лет отбывания наказания за планирование нападения, и ему пришлось лечиться от психических проблем.

Нападения исламистов во Франции

Как писал УНИАН, менее двух месяцев назад во французском городке Аррас исламист российского происхождения убил школьного учителя и ранил еще нескольких педагогов. Нападавший был задержан полицией.

А за два года до этого, в октябре 2020-го, молодой чеченец убил школьного учителя в пригороде Парижа и отрезал ему голову. При попытке задержания полицейские застрелили подозреваемого. Позже убийцу с большими почестями похоронили в Чечне.

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