Крымская татарка Амина вместе с мужем уехала в 2014 году на заработки в Турцию, но затем семья оказались на границе с Сирией.

Спецсамолетом из Сирии в Киев вернули украинку с семью детьми, которая несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут семьи террористов ИГИЛ.

Крымская татарка вместе с мужем шесть лет назад уехали в Турцию на заработки, впоследствии они оказались в Сирии. Мужа убили, жена и дети попали в лагерь, говорится в сюжете ТСН.

Столичный аэропорт Жуляны, на часах два часа ночи. На перроне толпа людей: чиновники и журналисты. Здесь из рейсовых самолетов сегодня садится особый борт. На борту этого Боинга всего несколько человек - первыми выходят те, кто рейс сопровождал, а дальше те, для кого его организовали: украинка Амина и семеро ее детей, которые несколько лет жили в лагере, рядом с семьями боевиков ИГИЛа.

Сначала женщина обнимается со своей тетей, которая последние годы добивалась ее освобождения. Фатима в прошлом году осенью рассказывала: ее племянница, крымская татарка Амина вместе с мужем уехала в 2014 году на заработки в Турцию. Впоследствии забрали детей. Далее, рассказывала женщина, семья оказались на границе с Сирией.

"Наш зять высказал свое мнение и его убили. Она стала вдовой и попала в лагерь вдов", - говорит Фатима.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь в Киев из лагерей для беженцев Сирии вернулись украинки с детьми (фото)Амина снова вышла замуж, с мужем пытались бежать из Сирии, но тогда, говорит ее тетя, и второго мужа убили. Впоследствии Амина оказалась в лагере для беженцев Аль-Хол. В закрытом сирийском лагере живут семьи террористов ИГИЛ. Среди них и десятки украинок с детьми.

Каждая попала туда при разных обстоятельствах, но едва ли не все - желали вернуться из неволи домой, в Украину. За год дипломаты и спецслужбы освободили первых двух женщин с детьми.

"Две наши гражданки адаптируются в новых условиях, поиск работы происходит", - говорит первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Только что освобожденная Амина на любые вопросы предпочитает не отвечать. Говорит, что устала.

"Планировали привезти больше граждан, но к сожалению бывают нюансы проведения операций. В следующий раз будет лучше", - говорит заместитель руководителя Офиса президента Роман Машорвець.

Когда будет следующее освобождение украинок и их детей, которые до сих пор находятся в лагерях? В Офисе Президента, министерствах обороны и иностранных дел говорят: готовятся, но пока данных о сроках и количество не разглашают.

"Я думаю, что если бы все детали спецоперации рассказывали заранее, то у нас бы ничего не было. Планируем, мы своих не бросаем", - говорит министр обороны Андрей Таран.

Освобожденную женщину и ее детей ждет медицинское обследование, восстановление документов и социализация в Украине.

Возвращение украинок из Сирии

Первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов ИГИЛ. Их удалось вызволить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продолжалась с осени 2019 года.

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Автор: Ирина Погорелая