В результате нападения никто не пострадал / фото REUTERS
Во французском Марселе предотвратили атаку вооруженного нападающего.
Читайте такжеВ Турции упал военный вертолет - погиб известный генерал (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Сначала он размахивал ножом возле еврейской школы, а потом пошел к расположенному по соседству кошерному магазину, где попытался напасть на посетителя.
Охрана заведения быстро скрутила нападавшего. В результате нападения никто не пострадал.
Детей в школе изолировали, пока полиция проверила, нет ли у злоумышленника сообщников, и не заложил ли он взрывчатку. Мотивы мужчины сейчас выясняют.
Новости мира: во Франции предотвратили атаку вооруженного мужчины
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