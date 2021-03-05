Мотивы поступков мужчины сейчас выясняют.

Во французском Марселе предотвратили атаку вооруженного нападающего.

Читайте такжеВ Турции упал военный вертолет - погиб известный генерал (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Сначала он размахивал ножом возле еврейской школы, а потом пошел к расположенному по соседству кошерному магазину, где попытался напасть на посетителя.

Охрана заведения быстро скрутила нападавшего. В результате нападения никто не пострадал.

Детей в школе изолировали, пока полиция проверила, нет ли у злоумышленника сообщников, и не заложил ли он взрывчатку. Мотивы мужчины сейчас выясняют.

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Автор: УНИАН