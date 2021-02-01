В коммуне Моленбек-Сен-Жан, которая расположена в Брюссельском столичном округе, мужчина набросился на пассажиров метро с ножом.
Об этом информирует RTL Info.
По данным журналистов, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал" около 16:00 по Киеву.
Как сообщило местное издание Bruzz со ссылкой на представителя западного полицейского департамента Брюсселя Кэролайн Вервет и пресс-службу оператора общественного транспорта Брюсселя, мужчину арестовали.
«Мы арестовали человека с ножом. Расследованием дела займется железнодорожная полиция», - пояснила она.
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Один из очевидцев нападения рассказал RTL, что услышал крик и увидел, как в соседнем вагоне поезда мужчина ударил женщину ножом в горло. Точное число пострадавших при нападении не сообщается.
Тем временем представители правоохранителей утверждают, что нападение не рассматривается как теракт. Следователи работают на месте происшествия.
Серия терактов в Европе: что предшествовало
- В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.
- Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- Позже произошло нападение на церковь в Ницце, который президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
- Кроме этого во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранения получил священник.
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, сидевшим в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба. Сначала было известно о трех погибших и не менее 15 раненых.
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