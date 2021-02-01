Точное число пострадавших неизвестно.

В коммуне Моленбек-Сен-Жан, которая расположена в Брюссельском столичном округе, мужчина набросился на пассажиров метро с ножом.

Об этом информирует RTL Info.

По данным журналистов, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал" около 16:00 по Киеву.

Как сообщило местное издание Bruzz со ссылкой на представителя западного полицейского департамента Брюсселя Кэролайн Вервет и пресс-службу оператора общественного транспорта Брюсселя, мужчину арестовали.

«Мы арестовали человека с ножом. Расследованием дела займется железнодорожная полиция», - пояснила она.

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Один из очевидцев нападения рассказал RTL, что услышал крик и увидел, как в соседнем вагоне поезда мужчина ударил женщину ножом в горло. Точное число пострадавших при нападении не сообщается.

Тем временем представители правоохранителей утверждают, что нападение не рассматривается как теракт. Следователи работают на месте происшествия.

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Автор: УНИАН