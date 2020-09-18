В столице Мьянмы городе Нейпьидо родился ребенок с двумя головами.
Младенец родился 16 сентября и стал вторым ребенком в семье, сообщило издание Myanmar Times.
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Маму ребенка, 29-летнюю Санду Мьин попала в больницу на восьмом месяце беременности. Во время родов начались осложнения, поэтому ей сделали кесарево сечение.
Новорожденный родился с весом 2,5 кг. У него две руки, две ноги и один набор внутренних органов, как у обычного ребенка.
Не считая лишней головы, новорожденный полностью здоров. Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двухголового ребенка, — заявил директор больницы.
Мальчика перевели в реанимацию специализированного педиатрического медучреждения.
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