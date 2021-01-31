Юлия Навальная / фото Юлия Навальная/Instagram
В Москве силовики задержали Юлию Навальную - супругу оппозиционера Алексея Навального.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Обстоятельства и причины задержания не уточняются.
По данным "Медузы", к настоящему моменту по всей России задержаны более 1600 человек.
Следует отметить, что Юлию Навальную задерживали и на митингах 23 января.
Акции в поддержку Навального: детали
- Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в воскресенье 31 января проводят акции протеста по всей стране.
- Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.
- 23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.
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