На Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".
Об этом сообщает "Новая газета" в Телеграм-канале.
"Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой", говорится в сообщении.
Несложно догадаться, что авто подожгли.
На Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".
Об этом сообщает "Новая газета" в Телеграм-канале.
"Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой", говорится в сообщении.