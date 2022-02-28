Несложно догадаться, что авто подожгли.

На Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".

Об этом сообщает "Новая газета" в Телеграм-канале.

"Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой", говорится в сообщении.

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