За инцидент ответственность несет Московская объединенная энергетическая компания, выяснили журналисты.

В Москве на территории торгового центра "Времена года" люди обваривались в кипятке из-за того, что лопнула магистральная труба, которая входит во все здание, поэтому ее не могли перекрыть.

Трубу прорвало из-за гидроудара (скачок давления), сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram, ссылаясь на сведения источника. По данным собеседника, ответственность за инцидент несет Московская объединенная энергетическая компания, которая в июне проводила сервисные работы, отключала горячую воду, а потом постепенно увеличивала давление

"Виноваты власти Москве и МОЭК. Но им это крайне невыгодно, проще найти козла отпущения в виде главного инженера торгового комплекса", - заявил собеседник. По его словам, виновны в инциденте те, кто в МОЭК не уследили за давлением.

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22 июля стало известно, что в Москве в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. По официальным данным, погибли четыре человека. СМИ писали о 50 и 70 пострадавших. Журналисты выяснили, что одна женщина живьем сварилась в кипятке.

По словам очевидцев, перед тем, как огромная труба лопнула, все здание торгового центра сильно завибрировало, а потом появился сильный поток горячей воды. РосСМИ узнали, что трубу прорвало в "премиальном гастрономе" на территории производственной линии.

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