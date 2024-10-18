В стране отменили концерт артистки.

В начале месяца на улицах Молдовы были замечены многочисленные афиши с анонсом концерта известной украинской певицы Анастасии Приходько. На баннерах были призывы против евроинтеграции. Оказалось, что это часть российской информационной войны, но артистка все же причастна к этим постерам.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на начальника национальной полиции Молдовы Виорела Чернаутяну. Афиши развесили по городу в рамках российской кампании по дезинформации перед президентскими выборами в стране и референдумом по ее вступлению в Европейский Союз.

На рекламных баннерах была изображена сама Приходько, а также надпись "NU EC" в цветах украинского флага. В переводе эта фраза означает "Нет в ЕС".

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Чернаутяну заявил, что афиши о концерте никоим образом не связаны с Анастасией. Они, по его словам, были частью "большой психологической операции" РФ, которая пытается помешать присоединению Молдовы к Евросоюзу.

В дополнение, руководитель нацполиции указал, что россияне начали дезинформационную кампанию с помощью молдавского пророссийского политика и беглого олигарха Илана Шора. Он сейчас живет в стране-агрессоре. Правоохранители уже обнаружили связи между гражданами, которые заказывали баннеры, и политиком.

Концерт должен был пройти 6 октября, но он не состоялся. Все постеры сняли, указав, что это незаконная агитация.

Позже, как пишет DFRLab, пропагандистские Telegram-каналы заявляли, что выступление украинки якобы запретили молдавские власти. А причиной этому они называли позицию артистки относительно евроинтеграции. Как известно, в своих соцсетях Приходько выступает против вступления Украины в ЕС. Исполнительница не готова согласиться с тарифами и ценами в Европе.

Команда Анастасии прокомментировала инцидент. Они заявили, что концерт действительно был запланирован, но его отменили. Владельцы площадки, где должна была выступить певица, а также сервис по продаже билетов, отказались сотрудничать с ней.

Впоследствии ее представители сообщили, что отмена концерта - это решение самой исполнительницы. Приходько удалила анонс мероприятия со своих страниц в соцсетях, но на сайте певицы афиша концерта до сих пор размещена. Анастасия пока не давала никаких комментариев о запрете ее концерта в Молдове.

Напомним, ранее Анастасия Приходько выступила против вступления Украины в ЕС. Исполнительница объяснила свою категорическую позицию.

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