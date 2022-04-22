В Кишиневе напомнили, что страна держит нейтралитет.

Власти Молдовы напомнили о своем нейтралитете в российско-украинской войне. В Кишиневе призвали Москву с уважением относится к такому решению.

Об этом пишет News Marker.

Отмечается, что в Бюро реинтеграции Молдовы назвали обвинения России в "притеснении" русскоязычного населения "необоснованными" и "неприемлемыми".

"На территории Молдовы, государства-члена Совета Европы, гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что Молдова держит нейтралитет. В связи с этим в Кишиневе потребовали от Москвы воздержаться от заявлений, которые обостряют ситуацию.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Россия может использовать территорию так называемой "приднестровско-молдавской республики" для агрессии против Украины. По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме.

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