Остатки беспилотника с надписью "Герань-2" нашли в 500 метрах от молдавско-украинской границы

В Молдове снова нашли элементы российского дрона-камикадзе. Об этом сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

"Пограничная полиция сообщает, что сегодня, 4 апреля 2024 года, около 14:15 вблизи города Этулия-Владичень Вулканештского района идентифицированы другие фрагменты уничтоженного беспилотника с надписью на крыле - "Герань-2". Фрагменты нашли примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали компетентные органы, доступ к месту обнаружения остатков дрона был ограничен.

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"Сейчас остатки беспилотника исследуют специалисты, которые не обнаружили никаких рисков", - также отмечает полиция.

Российские дроны в Молдове - детали

В феврале после дроновой атаки РФ на Украину, в соседней Молдове заявили, что обнаружили обломки российского дрона. Фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed обнаружили пограничники в районе молдавско-украинской границы возле села Этулия Вулканештского района.

Молдавские пограничники высказали мнение, что обнаруженные обломки могут принадлежать одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой во время атаки России на юг Украины.

Также обломки российских ракет и других военных средств нападения обнаруживали на территории Польши, обломки дронов - на территории Румынии.

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