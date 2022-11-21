Испания будет оказывать поддержку Украине в расследовании российских военных преступлений.

В Испании откроется новый учебный центр для бойцов Вооруженных Сил Украины.

Премьер-министр страны Педро Санчес на парламентской ассамблее НАТО заявил, что учебный центр в испанском городе Толедо начнет работу уже в конце ноября, сообщает Guardian.

Испания также будет оказывать поддержку Украине в расследовании российских военных преступлений: к следствию в ближайшие недели присоединятся испанские правоохранители.

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Обучение украинских военных за границей

Европейский Союз выделил 16 миллионов евро для Миссии по оказанию военной помощи Украине, цель которой заключается в обучении украинских военных.

В начале сентября британское Министерство обороны заявило о расширении учебной программы для украинских новобранцев, в частности курс обучения продлится с 3 до 5 недель.

Норвегия решила присоединиться к масштабным тренировкам украинских военных в Британии, а также Новая Зеландия отправила 120 инструкторов в Британию для подготовки украинских военных.