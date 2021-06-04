Посетители не пострадали.

В 4-звездочном отеле Nuevo Madrid 3 июня произошел пожар. Из здания эвакуировали 200 человек.

Об этом сообщает TeleMadrid.

Около 18:20 о происшествии сообщили в службы экстренной помощи. Из-за пожара части фасада падали прямо на дорогу.

В мэрии Мадрида сообщили, что возгорание могло произойти возле бара, который расположен на первом этаже здания.

Читайте такжеВ Израиле выбрали нового президентаПожар нанес только материальный ущерб, люди не пострадали. Также загорелись несколько комнат.

На момент инцидента заполняемость гостиниц составляла 30% от общей вместимости.

Около 200 человек пришлось выселить.

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Автор: Людмила Жерновская